BNB está entre as instituições canceladas para crédito consignado do INSS

Sede do Banco do Nordeste em Fortaleza, Ceará, no Passaré / Crédito: FCO FONTENELE

O Banco do Nordeste (BNB) está entre as oito instituições financeiras que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) cancelou a autorização para novas operações de crédito consignado, utilizando a folha de pagamento de benefícios do órgão como garantia. Esses descontos eram voltados a aposentados, pensionistas e demais beneficiários. Na lista total, estão as instituições:

CDC Sociedade de Crédito Direto S.A.



HBI Sociedade de Crédito Direto S.A.



Banco Seguro S.A.



Via Certa Financiadora S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento



Casa do Crédito S.A. – Sociedade de Crédito ao Microempreendedor



Valor Sociedade de Crédito Direto S.A. (Valor Financiamentos)



Banco do Nordeste do Brasil S/A – BNB



Banco Industrial do Brasil S/A Conforme o INSS, a decisão foi tomada com base em processo administrativo, que comprovou o descumprimento, por parte dessas instituições, dos requisitos necessários para oferecer o serviço de forma “adequada e digna aos segurados”. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Vale frisar que esta é a primeira vez que o Instituto cancela Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) dessa natureza. “O INSS reforça seu compromisso com a qualidade dos serviços prestados e com a proteção dos direitos dos beneficiários, que devem ser sempre tratados com respeito e dignidade.” Como a medida é para novas operações, os contratos de crédito já firmados não serão afetados e permanecem válidos.