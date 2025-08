Balança comercial tem superávit de US$ 7,075 bilhões em julho

Na última semana de julho, o superávit foi de US$ 2,253 bilhões, com vendas de US$ 6,124 bilhões e compras de US$ 3,871 bilhões.

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 7,075 bilhões em julho de 2025, após saldo positivo de US$ 5,889 bilhões em junho. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta quarta-feira, 6, o valor foi alcançado com exportações de US$ 32,310 bilhões e importações de US$ 25,235 bilhões.

No ano, o saldo positivo é de US$ 36,982 bilhões. Nas exportações, comparado o valor de janeiro a julho de 2025 (US$ 198,011 bilhões) com o do mesmo período de 2024 (US$ 197,799 bilhões) houve alta de 0,1%.

Em relação às importações, houve crescimento de 8,3% entre o valor dos sete primeiros meses de 2025 (US$ 161,029 bilhões) na comparação com o mesmo período de 2024 (US$ 148,693 bilhões).

O resultado de julho veio acima do teto das Projeções Broadcast, de US$ 6,5 bilhões, com piso de US$ 4,7 bilhões e mediana de US$ 5,8 bilhões.

Em julho, as exportações registraram alta de 4,8% na comparação com o mesmo período em 2024, com crescimento de 0,3% em Agropecuária, que somou US$ 7,19 bilhões; crescimento de 3,6% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 7,42 bilhões e, por fim, crescimento de 7,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 17,58 bilhões.