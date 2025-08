Apple deve anunciar hoje novos investimentos de US$ 100 bi nos EUA, diz membro da Casa Branca

O diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou nesta quarta-feira, 6, que a Apple pode fazer um anúncio de investimentos nos Estados Unidos ainda nesta quarta-feira. Em entrevista à Fox Business, o assessor afirmou que empresas e países "estão vindo para cá aos montes" com compromissos de investimentos por conta do governo Trump.

"São trilhões e trilhões de dólares em compromissos para construção de novas fábricas aqui. É provável que você veja um hoje da Apple", afirmou Hassett.