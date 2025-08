Trump critica dados de trabalho, pressiona Fed e descarta Bessent como substituto de Powell

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o Escritório de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos (BLS, na sigla em inglês) é "antiquado e muito político", em entrevista para a CNBC nesta terça-feira, 5, e insinuou sobre a mudança nos dados de trabalho antes e depois da sua eleição.

Com maiores expectativas para cortes dos juros pelo Federal Reserve (Fed) na reunião de setembro, Trump voltou a dizer que o presidente do BC americano, Jerome Powell, é "muito político e atrasado". "Ele está sempre atrasado, só cortou os juros antes das eleições", mencionou.

Segundo o republicano, o ex-diretor do Fed Kevin Warsh e o diretor do Conselho Econômico dos EUA, Kevin Hasset, são candidatos "muito bons para o Fed". Trump afirmou que, além deles, outros dois candidatos estão sendo considerados para o BC americano, mas descartou o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent.

"Bessent está fora da lista do Fed, ele quer permanecer onde está agora. Ele está realizando um ótimo trabalho no Tesouro", acrescentou. Para Trump, a renúncia da diretora do Fed Adriana Kugler "foi uma surpresa muito agradável".