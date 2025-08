Sem concorrentes, Aegea arremata Bloco C de Saneamento do Pará e amplia presença no Estado

A Aegea arrematou nesta terça-feira, 5, a concessão do Bloco C da Microrregião de Água e Esgoto do Pará (MRAE), composto por 27 municípios, ampliando sua presença no Estado. Sem concorrentes, a empresa ofertou uma outorga fixa de R$ 400.598.055,80, ágio de 0,01% em relação lance mínimo de R$ 400.558.000. O certame, que foi a segunda tentativa de conceder o ativo, ocorreu na sede da B3, em São Paulo.

O projeto de concessão prevê investimentos de R$ 3,6 bilhões para universalização, até 2039, dos serviços de água e esgoto nos 27 municípios do Baixo Amazonas e sudoeste do Estado. Inclui também despesas operacionais de R$ 6 bilhões com a operação do sistema ao longo dos 40 anos de concessão.