Principais bolsas da Europa estendem ganhos, em reação a balanços positivos

São Paulo, 05/08/2025 - As principais bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, estendendo ganhos do pregão anterior, reagindo a balanços positivos de grandes empresas da região, incluindo a petrolífera britânica BP.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,36%, a 542,57 pontos.

Em Londres, a BP subia 2,6% no horário acima, após divulgar lucro maior do que o esperado e anunciar nova recompra de ações no valor de US$ 750 milhões. Ontem, a empresa também anunciou uma grande descoberta de petróleo e gás na costa brasileira.

O grande destaque da temporada de balanços, porém, era a Diageo, que saltava 6,5% no mercado inglês, após o maior fabricante de bebidas destiladas do mundo prever que as vendas no ano fiscal de 2016 ficarão estáveis, apesar do impacto da política tarifária dos EUA, e ampliar sua meta de redução de custos.

Em Frankfurt, o fabricante alemão de semicondutores Infineon exibia robusto ganho de 4,8%, depois de melhorar seu guidance.