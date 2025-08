Pfizer eleva projeção de lucro anual após fortes resultados no 2º trimestre

A Pfizer elevou sua projeção de lucro para 2025 após garantir fortes resultados no segundo trimestre. O grupo farmacêutico americano agora prevê lucro ajustado por ação de US$ 2,90 a US$ 3,10 neste ano. Anteriormente, a expectativa era de US$ 2,80 a US$ 3,00.

No segundo trimestre, a Pfizer teve lucro líquido de US$ 2,91 bilhões, ou US$ 0,51 por ação, acima dos US$ 41 milhões (US 0,01 por ação) de igual período do ano passado.

No resultado com ajustes, o lucro por ação foi de US$ 0,78, bem acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,58 por ação.

Na mesma comparação, a receita subiu de US$ 13,28 bilhões para US$ 14,65 bilhões, também superando o consenso da FactSet, de US$ 13,56 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

