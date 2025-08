Morre ex-presidente da Abrasce Luiz Fernando Veiga

Faleceu nesta semana o empresário Luiz Fernando Veiga, que presidiu a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) entre os anos de 2009 e 2014 - período de maior expansão do setor, com diversas inaugurações.

Veiga foi responsável por um processo de modernização da Abrasce, que envolveu a mudança da sede do Rio de Janeiro para São Paulo, capital financeira do País, onde se concentram os maiores investidores do setor.