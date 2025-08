Lula: preocupação dos EUA com o Pix se deve a potencial transformador de sistema de pagamento

"Sabe qual a preocupação deles? Se o Pix tomar conta do mundo, os cartões de crédito irão desaparecer. E é isso que está por trás dessa loucura contra o Brasil. Por isso nós não podemos ser penalizados por desenvolver um sistema gratuito e eficiente", emendou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Lula disse que o Pix é um patrimônio nacional e referência internacional de infraestrutura pública digital. "E aqui eu gostaria que o presidente Trump fizesse experiência com Pix nos Estados Unidos", emendou durante abertura da 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, no Palácio Itamaraty.

O presidente afirmou que não há justificativas para medidas unilaterais por parte dos Estados Unidos contra o Brasil. Ele enfatizou que as alegações sobre o Pix, a regulamentação das redes sociais e o desmatamento são descabidas.