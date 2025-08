Inadimplência na capital paulista atinge o maior nível desde abril de 2024, diz FecomercioSP

A inadimplência das famílias paulistanas voltou a subir em julho, alcançando o maior nível desde abril de 2024, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). O porcentual de lares inadimplentes chegou a 22,1% em julho de 2025, ante 21,6% em junho e 19,9% um ano antes. Com essa alta, o número absoluto de lares com contas em atraso alcançou 905,7 mil.

O aumento foi observado em todas as faixas de renda analisadas. Entre as casas que ganham até dez salários mínimos, a inadimplência subiu de 26,1% para 26,5%. No grupo com renda superior a esse valor, o índice avançou de 10,5% para 11,3%.