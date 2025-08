Em ata, Copom reforça compromisso com a ancoragem das expectativas de inflação

O Comitê de Política Monetária (Copom) reitera, na ata da sua última reunião, que as expectativas de inflação continuam acima da meta em todos os horizontes, o que mantém o cenário adverso. No documento, publicado nesta terça-feira, 5, o colegiado reforçou o compromisso com a ancoragem dessas expectativas.

"A desancoragem das expectativas de inflação é um fator de desconforto comum a todos os membros do Comitê e deve ser combatida", diz a ata do Copom, que no último dia 30 manteve a taxa Selic em 15% ao ano. "Foi ressaltado que ambientes com expectativas desancoradas aumentam o custo de desinflação em termos de atividade."