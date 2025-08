Danone negocia compra da Lifeway Foods pela 3ª vez em menos de 1 ano

A francesa Danone avalia pela terceira vez em menos de um ano a compra da Lifeway Foods, fabricante de kefir dos Estados Unidos, segundo documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês). As empresas assinaram na sexta-feira passada, 1º de agosto, um acordo de confidencialidade para tornar viável a análise da possível transação. No ano passado, a Lifeway rejeitou duas ofertas da Danone, de US$ 25 e US$ 27 por ação. Segundo o documento, representantes da Lifeway iniciaram conversas com representantes da Danone no fim de junho para retomar as negociações. As partes têm até 15 de setembro, com chance de extensão de uma semana, para chegar a um acordo, embora não haja garantia de que isso aconteça.

A Danone tem cerca de 23% da Lifeway desde 1999, quando firmaram um acordo de acionistas. As ações da Lifeway têm se mantido próximas de US$ 25 desde a primeira tentativa de aquisição da Danone em setembro passado. Segundo a CEO da empresa, Julie Smolyansky, "o conselho da Lifeway continuará atuando no melhor interesse dos acionistas, inclusive considerando uma venda justa", disse à Barrons. A Lifeway vive uma disputa de poder entre membros da família fundadora, que controla mais de 40% das ações. Ludmila Smolyansky, cofundadora, e seu filho Edward lideram uma votação para destituir todo o conselho - incluindo Julie, filha de Ludmila. A votação ("consent statement") terminaria na sexta-feira. O acordo entre Danone e Lifeway impede a francesa de interferir no conselho ou na votação até 15 de setembro. A Danone afirmou que, se não houver acordo até lá, apoiará a proposta de Ludmila e Edward para trocar o conselho. Edward disse à Barrons que manterá a votação aberta por mais tempo e comemorou o possível apoio da Danone.