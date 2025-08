Bolsas de NY fecham em baixa, com balanços, PMI, perspectivas para tarifas e Fed

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta terça-feira, 5, em dia que contou a publicação de balanços e a leitura do índice de gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) medido pelo ISM de serviços, que veio abaixo do esperado. Em meio aos impactos das tarifas aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, investidores avaliam o que as informações recentes representam para a economia americana e os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Atualmente, há duas correntes de interpretação: se principais índices dos EUA devem retornar a novas máximas históricas ou se uma nova correção é necessária, aponta Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank. O grupo otimista com o desempenho argumenta que os lucros têm sido mais fortes do que o esperado e que as crescentes perspectivas de corte do Fed são suficientes para levar os principais índices dos EUA a novos recordes.

Já o grupo pessimista destaca que os fortes lucros nos EUA se devem, em parte, à desvalorização do dólar; que, enquanto as empresas de tecnologia obtiveram um aumento de 26% nos lucros, o restante do mercado registrou apenas 4% de crescimento; e que os cortes de juros não são necessariamente justificados - mesmo com a deterioração das perspectivas econômicas - enquanto a inflação permanece alta e com risco de aumento ainda maior, especialmente porque algumas empresas anunciaram que repassarão parte dos custos das tarifas aos clientes, conclui a analista.

Entre os balanços, as ações do grupo farmacêutico Pfizer tiveram alta de 5,18% após a companhia elevar a sua projeção de desempenho anual. A Palantir Technologies saltou 7,85% pelo mesmo motivo. A Caterpillar subiu 0,12%, após informar ao mercado que espera que tarifas adicionais diminuam de US$ 1,3 bilhão a US$ 1,5 bilhão o seu lucro de 2025. Após o encerramento dos negócios em Wall Street, duas empresas de tecnologia que recuaram nesta sessão divulgam balanços trimestrais: AMD (-1,40%), de semicondutores, e Super Micro Computer (-1,67%), que fabrica servidores.

Nesta terça, a OpenAI lançou dois novos modelos de inteligência artificial (IA), o gpt-oss-120b e o gpt-oss-20b, que podem entregar alto desempenho a um custo mais baixo. O modelo maior, gpt-oss-120b, se aproxima do desempenho do modelo proprietário da OpenAI chamado o4-mini, mas roda de forma eficiente em uma única placa de vídeo com 80 GB de memória.