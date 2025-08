AMD tem alta no lucro líquido, mas prejuízo operacional à luz de restrição de exportação de GPU

A AMD informou que registrou lucro líquido de US$ 872 milhões no segundo trimestre de 2025, o que representou um crescimento de 229% sobre igual período de 2024. O ganho por ação diluída ficou em US$ 0,48, o que representou uma queda ante o US$ 0,69 do mesmo trimestre de 2024, ainda que o resultado tenha ficado em linha com as projeções compiladas pela FactSet.

A AMD reportou ainda receita recorde de US$ 7,7 bilhões, um aumento de 32% sobre o mesmo período de 2024 e ante US$ 7,42 bilhões esperado por analistas. Mas a empresa anunciou prejuízo operacional de US$ 134 milhões, em contraste com ganho de US$ 269 milhões no segundo trimestre de 2024.