Haddad: Congresso dará contribuição no 2º semestre para melhorar ambiente de negócios

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, previu nesta segunda-feira que o Congresso Nacional dará uma grande contribuição no segundo semestre para melhorar o ambiente de negócios no País. "Conversei longamente com o presidente (da Câmara) Hugo Motta e com o presidente (do Senado) Davi Alcolumbre. Temos tudo para ter um bom segundo semestre, produtivo do ponto de vista legislativo, que vai melhorar o ambiente de negócios no Brasil", afirmou durante entrevista ao programa Entre Nós, da BandNews.

Na avaliação do ministro, o projeto de reforma do Imposto de Renda para Pessoa Física (IRPF), que foi relatado pelo deputado Arthur Lira (PP-AL) está equilibrado do ponto de vista fiscal.