Caged, exterior e otimismo sobre diálogo com EUA aliviam taxas nesta segunda (4)

Além do alívio vindo do exterior, com queda dos rendimentos dos Treasuries, e de sinais mais auspiciosos sobre as negociações com o governo Trump, dados domésticos também contribuíram para o movimento. Publicado às 14h30, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de junho ficou aquém das expectativas, o que levou os vértices mais curtos a tocarem mínimas intradia por volta daquele horário.

A dois dias da entrada em vigor da tarifa de 50% dos EUA sobre o Brasil, a curva a termo percorreu a segunda etapa do pregão desta segunda-feira, 4, com redução na maior parte das taxas.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 oscilou de 14,909% no ajuste de sexta para 14,910%. O DI de janeiro de 2027 passou de 14,194% no ajuste anterior a 14,150%. O DI de janeiro de 2028 ficou em 13,445%, de 13,514% no ajuste antecedente. o DI de janeiro de 2029 cedeu de 13,428% no ajuste para 13,335%.

Na ponta mais longa da curva, o DI para janeiro de 2031 marcou 13,560%, vindo de 13,659% no ajuste. O DI para janeiro de 2033 diminuiu de 13,784% no ajuste para 13,670%.

Divulgado nesta tarde pelo Ministério do Trabalho, o Caged mostrou que foram abertos 166,6 mil postos de trabalho celetistas em junho, abaixo da mediana de 175 mil vagas apontada pelo Projeções Broadcast. O saldo do mês é 19,24% menor do que o observado em junho de 2024. Em maio deste ano, as admissões superaram as demissões em 148,9 mil empregos formais.

No comunicado que acompanhou sua mais recente decisão de manter a Selic em 15% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) destacou que, embora o conjunto dos indicadores de atividade econômica venha apresentando "certa moderação no crescimento, o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo."