BP anuncia descoberta de reservatório de petróleo e gás no País, a maior da empresa em 25 anos

"Os resultados da análise no local da perfuração indicam níveis elevados de dióxido de carbono", acrescentou a empresa, que agora iniciará uma análise em laboratório para analisá-lo.

Segundo a companhia, o poço tem reservatório cerca de 500 metros abaixo do topo da estrutura e penetrou em uma coluna de hidrocarbonetos bruta estimada em 500 metros em um reservatório de carbonato de pré-sal de alta qualidade com uma extensão areal de mais de 300 quilômetros quadrados.

A companhia iniciará a análise laboratorial para caracterizar melhor o reservatório e os fluidos descobertos, o que fornecerá informações adicionais sobre o potencial do bloco Bumerangue. As análises já feitas indicam níveis elevados de dióxido de carbono.

Na bolsa de Londres, as ações da BP avançam 1,54% após o anúncio. A BP detém 100% de participação no bloco com a Pré-Sal Petróleo S.A, após garatir o bloco em dezembro. O grupo apresentará seus resultados do segundo trimestre nesta terça-feira, 5. (*Com agências internacionais)