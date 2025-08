Bolsas de NY fecham em alta de mais de 1% com recuperação e expectativa sobre juros do Fed

O índice Dow Jones subiu 1,34%, fechando em 44.173,64 pontos. O S&P 500 avançou 1,47%, encerrando aos 6.329,94 pontos, enquanto o Nasdaq registrou alta de 1,95%, com 21.053,58 pontos e perto do recorde histórico de fechamento.

As bolsas de Nova York fecharam em forte alta nesta segunda-feira, 4, em dia de agenda esvaziada e em recuperação das perdas de sexta-feira. Movimento ocorre ainda diante da crescente perspectiva de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pode ficar mais inclinado a reduzir os juros. Após o fraco relatório de empregos (payroll) dos EUA e o aviso de renúncia de Adriana Kugler da diretoria do Fed na sexta-feira, investidores esperam que o BC norte-americano comece a flexibilização em setembro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que planeja nomear ainda nesta semana um substituto para Kugler. A saída oferece ao republicano a oportunidade de recrutar um eventual sucessor externo para o cargo de presidente do Fed, hoje ocupado por Jerome Powell, ou pelo menos um membro do conselho que compartilhe sua preferência por mais cortes de juros. "Tenho algumas pessoas em mente", disse ele a repórteres no domingo.

A temporada de balanços do S&P500 - especialmente para o setor tecnologia - está indo bem, aponta o Swissquote Bank, já que a forte demanda por inteligência artificial e um dólar mais fraco levaram a resultados melhores do que o esperado nas big techs.

Entre os destaques da sessão, a Apple e a Microsoft subiram 0,48% e 2,20%, respectivamente, ainda na esteira dos bons resultados trimestrais da semana passada. Outras empresas que movimentaram ganhos no mercado de ações nesta segunda incluíram a Nvidia (+3,62%), Palantir Technologies (+4,14%) e Tesla (+2,19%). A empresa de Elon Musk avançou após o conselho da fabricante de veículos elétricos aprovar um pacote de compensação do bilionário.

Os papéis da The Walt Disney tiveram alta de 2,45%, à espera de balanço nesta semana. Já na ponta negativa, a Berkshire Hathaway (-2,90%) foi uma das ações em queda, após seu último relatório de lucros desagradar no sábado.