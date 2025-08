Bolsas da Europa fecham em alta, recuperando perdas da última sessão, com agenda esvaziada

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, 4, recuperando parte das perdas da última sessão, quando recuaram fortemente seguindo a postura tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O pregão contou com uma agenda esvaziada, mas a semana contará com a divulgação de balanços de importantes empresas ao longo dos próximos dias. No cenário, seguem as posturas do Banco Central Europeu (BCE) e do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Por outro lado, o índice suíço SMI recuou 0,25% em Zurique. A tarifa de 39% que os EUA impuseram à Suíça é bem maior do que a alíquota de 15% estipulada à União Europeia, ao Japão e à Coreia do Sul.

A União Europeia vai suspender por seis meses dois pacotes de retaliações às tarifas dos Estados Unidos, após um acordo com Trump, informou um porta-voz da Comissão Europeia. "A UE continua trabalhando com os EUA para finalizar uma declaração conjunta, conforme acordado em 27 de julho", disse.

Com divulgação de balanço programada para esta semana, segundo o Financial Times, a empresa deve revelar na terça-feira seu progresso em um plano de corte de custos de US$ 5 bilhões, enquanto a investidora ativista Elliott Management aumenta a pressão sobre a companhia para reduzir as despesas operacionais de forma mais agressiva.

Na zona do euro, embora a inflação dos alimentos seja uma preocupação emergente, ainda não se sabe se a recente recuperação se manterá, com poucos sinais de forte pressão ascendente dos preços globais das commodities agrícolas, avalia o ABN AMRO. "Enquanto isso, a inflação dos serviços continua recuando para níveis mais normais. Continuamos prevendo que a inflação ficará abaixo da meta de 2% do BCE nos próximos meses, impulsionada pela queda dos preços do petróleo, pelo fortalecimento do euro e por uma maior normalização da inflação subjacente", conclui.

Em Milão, o FTSE MIB subiu 1,89%, a 40.697,38 pontos. Em Madri, o Ibex35 avançou 1,84%, a 14.386,10 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 1,35%, a 7.729,71 pontos.