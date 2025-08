Bioenergia Brasil e Unica dizem confiar em estratégia do governo no caso das tarifas dos EUA

Diante da decisão dos Estados Unidos de impor tarifas sobre produtos brasileiros, a Bioenergia Brasil e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) manifestaram apoio à atuação do governo federal na defesa dos interesses estratégicos do País, especialmente no setor dos biocombustíveis.

Em nota oficial, as entidades ressaltaram que confiam na condução do governo brasileiro "com equilíbrio e estratégia" frente à disputa comercial. "O comércio entre Brasil e Estados Unidos tem longa trajetória de cooperação mútua e o etanol é exemplo claro de como uma agenda conjunta pode gerar benefícios para as economias, as populações e o clima global", dizem.