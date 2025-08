BC autoriza aumento de R$ 1 bi no capital do Banco Master, de R$ 3,763 bi para R$ 4,763 bi

O Banco Central (BC) autorizou um aumento de R$ 1 bilhão no capital do Banco Master, de R$ 3,763 bilhões para R$ 4,763 bilhões. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 4.

É o segundo aumento de capital de R$ 1 bilhão este ano. A injeção de R$ 2 bilhões no banco foi uma das exigências feitas pelo Banco de Brasília (BRB) para comprar ativos do Master. A operação está em análise pelo BC.