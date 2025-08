Alckmin: médias e grandes empresas querem benefícios do 'Acredita Exportação'

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, declarou nesta segunda-feira que o governo está avaliando o impacto fiscal do pedido de médias e grandes empresas para enquadramento no programa "Acredita Exportação". Ele não deu indicativo sobre eventual atendimento desse pleito.

A política foi sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na semana passada. Hoje, apenas micro e pequenas empresas podem receber o equivalente a 3% de suas receitas com vendas externas, por meio de compensação com tributos federais ou de ressarcimento direto.