Ministério sugeriu compra, pelo governo, do que deixará de ser exportado aos EUA

"As negociações estão acontecendo, mas vai ter um plano de contingência, sim, e inclusive o meu ministério sugeriu que essa fosse uma das medidas a serem adotadas", disse Teixeira, que participa neste domingo do 17º Encontro Nacional do PT, em Brasília.

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT), disse em entrevista à Broadcast que o ministério sugeriu ao governo comprar os produtos que deixarão de ser exportados para os Estados Unidos por causa das tarifas adotadas pelo país norte-americano.

As compras governamentais, portanto, estão entre as mais de 30 medidas apresentadas por ministérios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que caberá ao mandatário escolher quais ações do "plano de contingência" serão implementadas.

Segundo Teixeira, as compras podem acontecer em três modalidades: por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para merendas; via Programa de Aquisição de Alimentos; ou na modalidade de compras institucionais, para abastecer hospitais ou universidades, por exemplo.