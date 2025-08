Funcionários da Boeing na área de Defesa anunciam greve

Os empregados da Boeing trabalharam sem contrato na última semana, enquanto representantes da empresa e do sindicato discutiam sobre horários de trabalho, salários, benefícios, entre outras questões.

Líderes da Boeing devem enfrentar um novo piquete nas próximas horas, depois que o sindicato de operadores de máquinas da unidade de Defesa da empresa, na região de Saint Louis, rejeitou mais uma proposta contratual e deflagrou greve com início na segunda-feira, 4, ameaçando o frágil esforço de recuperação da empresa. A entidade sindical representa cerca de 3.200 trabalhadores no Missouri e Illinois.

A paralisação, contudo, não se compara à grande greve da Boeing do ano passado no noroeste do Pacífico, que tirou mais de 33.000 funcionários das linhas de produção responsáveis por seu jato de passageiros 737 MAX.

O confronto de quase oito semanas causou estragos na usina de lucros da empresa antes que os trabalhadores conquistassem reajuste de 38% no contrato de quatro anos.

A empresa relatou na semana passada um segundo trimestre de desempenho estável no segmento de defesa, durante uma fase de crescente demanda por mísseis e outras armas do Pentágono e de outros países aliados.

"Os membros se manifestaram em alto e bom som por um contrato que reflete sua habilidade, dedicação e o papel crítico que desempenham na defesa de nossa nação", disse o representante sindical Tom Boelling em um comunicado.