Fed/Williams não prevê corte de juros em setembro, mas irá à reunião do FOMC de 'mente aberta'

Em entrevista ao Wall Street Journal , Williams também reforçou a necessidade de equilibrar a política monetária, afirmando que ela está atualmente "modestamente restritiva", o que considera apropriado diante de uma inflação que "ainda está acima do nosso objetivo" de 2%.

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John Williams, declarou que não vai "prever" a possibilidade de cortes na taxa de juros já na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), em setembro. Ele, porém, enfatizou ser "firmemente dependente de dados e da avaliação da totalidade desses dados" para decidir o caminho da política monetária e que entrará "de mente aberta" na próxima reunião.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Sobre tarifas, o presidente da distrital de NY comentou que seus efeitos podem ser "mais difusos ou alongados no tempo" e que isso poderia reduzir riscos inflacionários, mas reforçou a importância de avaliar os impactos reais da política comercial. Ele destacou ainda que "as expectativas de inflação estão notavelmente bem ancoradas", o que considera fundamental para a estabilidade econômica.

Williams também endossou a autonomia do Fed, afastando qualquer influência externa, em meio à pressão do presidente Donald Trump por cortes de juros. "O resto do mundo está fechado para fora da sala. Sempre foi assim. Continuará assim." Para ele, o foco dos formuladores de política monetária permanece em "emprego máximo e estabilidade de preços", objetivos que guiam suas decisões mesmo diante de "um ambiente de alta incerteza".

*Com informações da Dow Jones Newswires