Trump ordena demissão de responsável por dados de emprego após payroll fraco nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que ordenou a demissão imediata da comissária de Estatísticas do Trabalho, Erika McEntarfer, após o relatório de empregos, conhecido como payroll, indicar forte desaceleração no ritmo de criação de vagas na maior economia do planeta.

Em publicação na Truth Social, Trump reclamou do fato de McEntarfer ter sido nomeada pelo seu antecessor, o ex-presidente Joe Biden. O republicano acusou-a de "fraudar os números antes da eleição" para tentar aumentar as chances de vitória da ex-vice-presidente Kamala Harris, candidata democrata à presidência no ano passado.