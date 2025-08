Produção industrial cresce 0,1% em junho ante maio, afirma IBGE

O resultado do mês na margem ficou abaixo da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, que apontava alta de 0,3%. O intervalo das projeções ia de queda de 0,6% a alta de 1,1%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No acumulado do ano, a indústria subiu 1,2%. No acumulado em 12 meses, houve alta de 2,4%. Já o índice de Média Móvel Trimestral da indústria registrou queda de 0,4% em junho, de acordo com o IBGE.