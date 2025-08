Petróleo fecha em queda após payroll fraco nos EUA e relato de aumento da produção pela Opep+

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro recuou 2,78% (US$ 1,93), a US$ 67,33 o barril. Já o Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), teve baixa de 2,83% (US$ 2,03), a US$ 69,67 o barril. Na semana, o WTI e Brent subiram 3,33% e 2,97%, respectivamente.

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda de quase 3% nesta sexta, 1º, após a decepção com a criação de empregos nos EUA e relatos de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) aumentará produção, gerando temores sobre a oferta. As perdas, contudo, foram levemente reduzidas após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar nesta tarde que posicionará dois submarinos nucleares em "regiões apropriadas" próximo à Rússia.

De acordo com fontes da Reuters, a Opep+ provavelmente aprovará outro avanço na produção da commodity no domingo. Três fontes disseram que oito membros poderiam aumentar a produção em 548.000 barris por dia em setembro, enquanto uma quarta pessoa alegou que as discussões sobre o volume estavam ainda em andamento.

A notícia amplificou a queda que já vinha motivada por dados fracos nos EUA. "Esta é definitivamente uma venda impulsionada por fatores macroeconômicos", diz Rebecca Babin, trader sênior de energia da CIBC Private Wealth US. As notícias sobre tarifas "estão se revelando um pouco piores do que o esperado", acrescenta.

Apesar da baixa do dia, os ganhos da semana do óleo foram impulsionados principalmente pelas ameaças de sanções severas à Rússia e compradores de petróleo russo por parte de Trump.

O republicano afirmou hoje que ordenou o posicionamento de dois submarinos nucleares em "regiões apropriadas", caso as declarações "tolas e inflamatórias" do ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, se tornem "mais do que isso".