Lula: governo quer alcançar contratação de 2 milhões de unidades do MCMV até fim do ano

Desde o início do atual governo, foram contratadas cerca de 1,6 milhão de moradias dentro do programa. A etapa de contratação representa o compromisso formal com a construção das unidades, mas ainda não envolve o início efetivo das obras. Por isso, as unidades anunciadas nos últimos meses ainda não têm prazos definidos para entrega.