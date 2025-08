INSS cria coordenação para prevenir ações judiciais e melhorar atendimento

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A medida busca integrar o trabalho técnico e jurídico do Instituto, permitindo a identificação precoce de falhas que possam levar a processos judiciais. Além disso, visa promover soluções mais eficientes e menos burocráticas para o cidadão.



Entre as atribuições da nova coordenação estão a identificação, correção e prevenção de falhas administrativas, o fortalecimento do diálogo entre o INSS, a Procuradoria-Geral Federal e o Poder Judiciário, e a qualificação dos processos administrativos previdenciários. A proposta é alinhar os procedimentos internos do INSS às decisões da Justiça, ampliando a segurança jurídica e a agilidade no atendimento.



De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o INSS é atualmente o órgão público mais demandado no Judiciário, com mais de 5 milhões de processos em tramitação. Parte expressiva dessas ações, no entanto, poderia ser evitada com uma resposta mais eficaz na esfera administrativa.