Haddad diz que socorro a setores afetados por tarifas não ficará fora da meta fiscal

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Entendemos que conseguimos operar dentro do marco fiscal sem nenhum tipo de alteração", completou.

A perspectiva de o socorro aos setores ser custeado com recursos contabilizados fora da meta fiscal foi apresentada publicamente na quinta-feira, 31, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, durante o programa "Mais Você", da TV Globo.

Leia mais Com tarifaço dos EUA, Elmano negocia ampliação do mercado cearense para a China

Sobre o assunto Com tarifaço dos EUA, Elmano negocia ampliação do mercado cearense para a China

Segundo Alckmin, o plano de contingência que será anunciado pelo governo federal poderá contar com eventual crédito adicional para atender a despesas imprevisíveis e urgentes. "Não queremos déficit nenhum. Queremos o menor impacto possível. Pode excluir do resultado primário, como foi no Rio Grande do Sul, que teve um fato superveniente", comparou o vice.