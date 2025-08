Em sessão atípica, Ibovespa inicia agosto em baixa de 0,48% e cai 0,81% na semana

Em sessão atípica - com atraso na normalização do sinal para o Ibovespa à vista, disponibilizado por volta das 13h30 -, o índice da B3 chegou a lutar por um começo de agosto mais estável, após ter concluído julho com seu pior desempenho para o mês em 10 anos, igualando o recuo de 4,17% visto também em julho de 2015. Ao fim, o índice à vista mostrava perda de 0,48%, aos 132.437,39 pontos nesta sessão inaugural de agosto, tendo oscilado entre mínima de 132.140,30 e máxima de 133.236,92 pontos, saindo de abertura aos 132.919,56 pontos. O giro financeiro ficou em R$ 21,5 bilhões na sessão.

Na ponta ganhadora nesta sexta-feira, destaque para Marcopolo (+5,58%), Auren (+4,55%) e Assai (+3,30%). No lado oposto, Banco do Brasil (-6,85%), CSN (-5,34%), Gerdau (-4,69%) e Metalúrgica Gerdau (-4,06%) - com três empresas do setor metálico, após a CSN ter reportado prejuízo líquido de R$ 130,4 milhões no segundo trimestre, ainda que tenha mostrado melhora frente ao ano anterior, destaca Christian Iarussi, economista e sócio da The Hill Capital.

Entre as ações de primeira linha, o desempenho também foi majoritariamente negativo, à exceção significativa de Vale ON, o papel de maior peso no índice, nesta sexta em alta de 0,54%. Petrobras ON e PN cederam, pela ordem, 1,42% e 1,32%, e entre os grandes bancos o ajuste chegou a quase 7% no fechamento, em BB ON. Por aqui, os papéis do setor financeiro listados na B3, em especial Banco do Brasil ON, aprofundaram perdas do meio para o fim da tarde em meio a desdobramentos no noticiário da disputa entre Estados Unidos e Brasil.

De acordo com a colunista Bela Megale, do jornal O Globo, Eduardo Bolsonaro teria pedido bloqueio total de bens de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) já enquadrado na Lei Magnitisky - e que o governo Trump estaria examinando, também, a possibilidade de aplicar sanções diretamente a instituições financeiras brasileiras, o que resultou, no período da tarde, em acentuação de perdas concentrada na ação BB ON.

Além disso, na sessão desta sexta, a queda nos índices acionários de Nova York, impulsionada pelo payroll, teve influência negativa também sobre o Ibovespa. "O mercado de trabalho dos Estados Unidos começa a dar sinais mais evidentes de fraqueza, o que pressiona o Fed a antecipar cortes de juros. Essa percepção fez os juros dos Treasuries recuarem, o dólar perder força no exterior e os principais índices de ações em Nova York operaram no vermelho", diz Iarussi, da The Hill Capital. No fechamento, Dow Jones marcava -1,23%, S&P 500 -1,60% e Nasdaq -2,24%.