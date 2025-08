Correção: Embraer trabalha com indústria lituana após seleção do C-390 Millennium

Embraer trabalha com indústria lituana após seleção do C-390 Millennium para transporte militar

A matéria divulgada anteriormente continha uma incorreção no primeiro parágrafo. A decisão da Lituânia sobre o C-390 Millennium foi em junho de 2025, e não em junho de 2023. Segue texto corrigido com o título original.

As discussões sobre a cooperação industrial entre a Lituânia e a Embraer seguem metas estratégicas definidas pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério da Economia e Inovação lituanos, que buscam construir uma base industrial de defesa resiliente e preparada para o futuro, além de incentivar a colaboração com instituições de ensino e pesquisa.

"Contribuiremos para as capacidades de defesa da Lituânia com a aeronave C-390 Millennium e, também, apoiaremos o desenvolvimento industrial e tecnológico do país", disse Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

Recentemente, a Embraer lançou diversos projetos de cooperação industrial com Portugal, Holanda, Áustria, República Tcheca e Suécia. A criação da Embraer Defesa Europa, com sede em Lisboa, demonstra ainda mais o compromisso contínuo da empresa com a União Europeia e a OTAN, incluindo planos para estabelecer centros de treinamento do C-390 e aprofundar as relações com instituições de defesa em toda a região.