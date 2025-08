Bayer eleva estimativa de vendas em 2025 e faz provisões para litígios nos EUA

A Bayer revisou algumas estimativas financeiras para o ano de 2025, destacando um desempenho melhor do que o esperado em sua divisão farmacêutica. Em comunicado, a empresa disse que agora projeta vendas do grupo, com ajuste cambial, entre 46 bilhões e 48 bilhões de euros (US$ 52,5 bilhões e US$ 54,8 bilhões), um aumento em relação à previsão anterior de 45 bilhões a 47 bilhões de euros.

Na divisão farmacêutica, a Bayer revisou para cima sua expectativa de crescimento de vendas com ajuste cambial, para uma faixa de zero a 3%. A previsão anterior era de uma retração entre 1% e 4%. No entanto, a empresa manteve suas estimativas para as divisões agrícola (Crop Science) e de saúde do consumidor.

A Bayer disse que, de acordo com dados não auditados, gerou vendas de aproximadamente 10,7 bilhões de euros no segundo trimestre de 2025. Enquanto a divisão Crop Science aumentou as vendas em 2,2%, com ajuste cambial e de portfólio, as divisões farmacêutica e de saúde do consumidor registraram vendas nos níveis do ano anterior, com aumentos de 0,6% e 0,2%, respectivamente.

O Ebitda ajustado do grupo no segundo trimestre foi de cerca de 2,1 bilhões de euros. Na divisão agrícola, o Ebitda ajustado aumentou para 700 milhões de euros, e diminuiu para 1,1 bilhão de euros na divisão farmacêutica. Em saúde do consumidor, foi ligeiramente superior ao nível do ano passado, alcançando 300 milhões de euros.

O lucro por ação no trimestre subiu para 1,23 euro, impulsionado principalmente por uma melhora no resultado financeiro e por despesas fiscais mais baixas, disse a Bayer.