Marcopolo encerra 2º tri com lucro líquido de R$ 321,1 milhões

A Marcopolo encerrou o segundo trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 321,1 milhões, o que representa um aumento de 28% em relação ao apurado no mesmo intervalo de 2024, quando lucrou R$ 250,9 milhões.

Já o endividamento financeiro líquido totalizou R$ 1,362 bilhão no encerramento de junho. Desse total, R$ 1,174 bilhão são provenientes do segmento financeiro (Banco Moneo) e R$ 187,9 milhões do segmento industrial.

Segundo a companhia, o desempenho reflete um melhor cenário de mercado nas operações externas da Marcopolo, com ampliação de volume nas exportações e no conjunto das operações internacionais.

Produção

A produção consolidada da Marcopolo foi de 3.800 unidades no segundo trimestre deste ano, com redução de 5% na comparação anual. No Brasil, a produção atingiu 3.077 unidades, 8,3% inferior há um ano, enquanto no exterior a produção foi de 723 unidades, 12,4% superior.

A produção brasileira de carrocerias para ônibus atingiu 6.817 unidades, redução anual de 2,7%, sendo 5.822 unidades destinadas ao mercado interno e 995 para exportação.