International Paper supera em receita, mas frustra em lucro no 2º trimestre

A International Paper teve lucro líquido de US$ 75 milhões no segundo trimestre de 2025, queda de 85% em relação a igual período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira, 31. No resultado com ajustes, a fabricante norte-americana de papel e celulose registrou lucro por ação de US$ 0,20 entre abril e junho, bem abaixo da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,39.

A receita líquida saltou 43% na mesma comparação, a US$ 6,77 bilhões, superando consenso da FactSet, de US$ 6,65 bilhões.