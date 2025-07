Duas das 10 atividades econômicas registraram demissões no trimestre até junho, afirma IBGE

Duas das dez atividades econômicas registraram demissões no segundo trimestre, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta quinta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem do primeiro trimestre para o segundo trimestre de 2025, houve geração de 1,8 milhão de vagas no mercado de trabalho. A população ocupada ficou em 102,316 milhões de pessoas no trimestre encerrado em junho de 2025.