Chance de Fed pausar em setembro alcança 60% e mercado vê corte de 25 pb até fim do ano

Por volta das 13h50 (de Brasília), a chance de manutenção das taxas de juros no nível atual, entre 4,25% a 4,5%, era de 61% contra probabilidade de 39% de um corte de 25 pb. Ontem, as chances eram de 52,4% e 46,7%, respectivamente.

A chance de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manter os juros novamente na reunião de setembro ultrapassou 60% das probabilidades nesta quinta-feira, 31, segundo a ferramenta de monitoramento do CME Group, sem se alterar após dados mais fortes que o esperado de inflação e emprego dos Estados Unidos. O mercado também vê corte de apenas 25 pontos-base (pb) até o fim do ano.

Já a probabilidade de redução dos juros em 25 pb até dezembro subiu de 38,1% a 41,4% no mesmo período. A chance de corte maior, de 50 pontos-base, caiu para 34,7%, depois de também registrar 38,1% ontem. Em terceiro lugar, a probabilidade de manutenção dos juros durante todo o ano cresceu de 11,4% a 14,8%.

Segundo o BMO, o tom hawkish do presidente do Fed, Jerome Powell, contribuiu para reduzir as expectativas do mercado quanto a um corte de juros em setembro e há o risco de que a flexibilização monetária seja retomada somente em outubro.