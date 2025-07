Bessent mostra confiança para acordo com a China e projeta anúncio para presidência do Fed

"Os chineses são negociadores difíceis. Falarei com Donald Trump nesta quinta-feira sobre o prazo de 12 de agosto com a China", citou. De acordo com Bessent, durante o período de negociações, o mercado de títulos "não teve destaque".

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse estar "confiante" de que um acordo será feito com a China e que tem "os ingredientes" para a negociação, em entrevista para a CNBC , nesta quinta-feira, 31. No entanto, ele acredita que "ainda há alguns detalhes técnicos a serem acertados" com a potência asiática.

Sobre o recente anúncio de tarifa de 15% para a Coreia do Sul, Bessent mencionou que os americanos removeram muitas barreiras comerciais não tarifárias no acordo com os sul-coreanos e que eles comprarão energia dos EUA. Por outro lado, em relação à Índia, o secretário afirmou que o país "não tem sido um grande ator global" e que um acordo dependerá dos indianos, enquanto, com o Canadá serão negociadas tarifas para o alumínio.

Fed

Bessent ainda defendeu que a economia "tem um grande impulso" e espera ver uma aceleração, mas disse "não ter certeza" de qual é o argumento para o Federal Reserve (Fed) não cortar as taxas de juros. "Temos uma boa lista de candidatos para a presidência do Fed, vamos entrevistar as pessoas e espero que tenhamos um anuncio até o fim do ano. Há um 'cisma' no conselho do Fed", pontuou.