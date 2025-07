BC da África do Sul reduz juros em 25 pontos-base, a 7,00%, e vê inflação controlada

O banco central da África do Sul (Sarb, na sigla em inglês) cortou a taxa básica de juros do país em 25 pontos-base (pb), a 7,00% ao ano. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 31, pelo presidente da instituição, Lesetja Kganyago, que afirmou que a decisão foi unânime.

"O crescimento foi de apenas 0,1% no primeiro trimestre de 2025, em linha com nossas expectativas", apontou Kganyago, apontando que a atividade econômica subiu no segundo trimestre.

Mesmo assim, a instituição revisou para baixo sua projeção de crescimento para o ano, de 1,2% para 1%, diante de "uma revisão negativa nos dados de PIB" e da expectativa de "tarifas mais altas dos EUA sobre a África do Sul".

No front inflacionário, o presidente do BC destacou a valorização do rand e a desaceleração das expectativas de preços. "A inflação ao consumidor de junho ficou em 3%, e o núcleo, em 2,9%, ambos no piso da nossa meta", disse.

A autoridade projeta inflação média de 3,3% em 2025, com estabilização nos anos seguintes.