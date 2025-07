Taxas de Juros rondam ajustes e dólar traz viés de alta

Os juros futuros renovam máximas na manhã desta quarta-feira, 30, com viés de alta, acompanhando o fortalecimento do dólar ante o real, mas ainda assim as taxas estão mais perto da estabilidade. Os rendimentos dos Treasuries também têm sinal positivo.

Investidores aguardam pelos desfechos das reuniões de política monetária do Federal Reserve e do Copom e sem que haja uma luz no fim do túnel para evitar, a partir de sexta-feira, dia 1º, a tarifa comercial de 50% imposta pelos EUA ao Brasil. Há ainda expectativa por um acordo entre EUA e China.