Precisamos esperar lei dos EUA sobre sanções a compras da Rússia, diz Jaques Wagner

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT) comentou nesta quarta-feira, 30, sobre a possibilidade de os Estados Unidos aprovarem uma lei para criar sanções aos países que negociam com a Rússia, o que poderia impactar o Brasil. Segundo o senador, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esperará o conteúdo da lei para decidir sobre eventuais medidas. A declaração foi dada em coletiva de imprensa, em Washington (EUA).

"Primeiro, precisa chegar a lei. Não é bom comentar antes de existir. Segundo, a diplomacia brasileira historicamente é multilateral, que não se alinha ao campo A, B, C. Essa é a propositura, sempre visando a paz. Esse tema é para debate entre governos", disse Wagner durante viagem da comitiva de senadores para debater as tarifas dos Estados Unidos ao Brasil.