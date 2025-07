Ibovespa reage bem a 'plot twist' no tarifaço e sobe quase 1%, perto de 134 mil

O decreto que parecia o tiro de misericórdia no kit Brasil - com a confirmação da sobretaxa de 50% às exportações do País, conforme prometido no último dia 9 pelo presidente dos EUA, Donald Trump - veio a ser a salvação da lavoura, firmando o Ibovespa no campo positivo do meio para o fim da tarde: no melhor momento, chegou a testar a linha dos 134 mil pontos, com o plot twist, a inesperada reviravolta no roteiro do tarifaço.

Ao fim, a Casa Branca optou por uma extensa lista de exceções, em itens como produtos alimentícios, agrícolas, minérios e combustíveis, entre outros, bem como um prazo ampliado, daqui a sete dias, para que as medidas, inicialmente previstas para esta sexta-feira, 1º de agosto, entrem em vigor. O que parecia tormento virou alívio, recolocando o Ibovespa aos 133.989,74 pontos no fechamento, em alta de 0,95%, com giro a R$ 22,7 bilhões - o melhor das recentes sessões em que vinha prevalecendo sinal de baixa.