Dólar sobe em linha com exterior com tarifas, Fed e Copom no radar

O dólar opera em alta no mercado à vista na manhã desta quarta-feira, 30, impulsionado pela valorização global da moeda diante da tarifa de 25% dos EUA sobre importações da Índia, possibilidade de extensão da trégua tarifária com a China e incertezas sobre sanções americanas ao Brasil.

O mercado de câmbio também acompanha a correção dos rendimentos dos Treasuries, enquanto investidores aguardam as decisões de juros do Federal Reserve, às 15h, e do Copom, após 18h30, com previsões de manutenção das taxas em ambos os casos.