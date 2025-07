Confiança de Serviços cai 1 ponto em julho ante junho, a 89,7 pontos, revela FGV

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 1 ponto na passagem de junho para julho, na série com ajuste sazonal, para 89,7 pontos, menor nível desde maio de 2021, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 30. Na média móvel trimestral, o índice variou negativamente 0,2 ponto.

"O resultado de julho da confiança de serviços reforça a tendência de desaceleração observada ao longo do ano. Apesar de uma leve melhora na percepção sobre demanda presente, as avaliações sobre a situação atual dos negócios são negativas entre os empresários", avaliou Stéfano Pacini, economista do FGV Ibre, em nota oficial.