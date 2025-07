Compra de óleo e fertilizante da Rússia é assunto sensível, diz, nos EUA, Tereza Cristina

A senadora Tereza Cristina (PP), integrante da comitiva de senadores que está em Washington (EUA) para debater as tarifas dos Estados Unidos ao Brasil, afirmou nesta quarta-feira, 30, que os parlamentares americanos ouvidos pelo grupo manifestaram preocupação com as compras de fertilizantes russos feitas pelo Brasil.

"Esse assunto de compra de óleo e fertilizantes da Rússia é um assunto sensível e será inserido em nosso relatório quando voltarmos ao Brasil. Foi um assunto que ouvimos de parlamentares e da iniciativa privada. Tantos senadores democratas e republicanos com quem conversamos tocaram nesse assunto", afirmou Tereza Cristina em entrevista a jornalistas em Washington.