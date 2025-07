CME reduz aposta de corte de juro pelo Fed em setembro, mas cenário segue como mais provável

O mercado reduziu a aposta de corte de juro pelo Federal Reserve (Fed) em setembro, mas o cenário segue como o mais provável, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group. O movimento acontece na manhã desta quarta-feira, 30, após a divulgação de indicadores econômicos americanos, como a leitura melhor do que o esperado do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre.

Por volta das 10h (de Brasília), a ferramenta exibia chance de 62,3% de o BC americano reduzir as taxas em setembro, com a aposta de corte de 25 pontos-base (pb) como principal (61,0%). A possibilidade estimada de manutenção de juros em setembro era de 37,7%, no mesmo horário. Mais cedo, antes dos dados, o mercado estimava 66,0% de chance de corte de juros em setembro, contra 34,0% de manutenção.