Índice de Confiança da Indústria recua 2 pontos em julho, para 94,8 pontos, revela FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) recuou 2 pontos na passagem de junho para julho, a 94,8 pontos, a maior queda do ano, informou nesta terça-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na média móvel trimestral, o índice recuou 1,1 ponto, atingindo 96,8 pontos.

"Nota-se a preocupação do setor em todas as categorias de uso na pesquisa e piora espalhada entre os setores. O resultado da sondagem deixa em evidência a complexidade da macroeconomia para o setor industrial, reforçando a expectativa de desaceleração da economia no segundo semestre", considera Stéfano Pacini, economista do Ibre/FGV.