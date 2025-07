FMI melhora previsões para economia global este ano e no próximo, mas reconhece incertezas

A economia global continua demonstrando resiliência em meio a um cenário de incerteza persistente, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI). A projeção de crescimento mundial foi revisada para cima, com expectativa de expansão de 3,0% em 2025 e 3,1% em 2026 - aumento de 0,2 ponto porcentual (pp) e 0,1 pp, respectivamente, em relação à projeção de abril. O FMI atribui a melhora à antecipação de tarifas mais altas, à melhoria nas condições financeiras e à "expansão fiscal em algumas grandes jurisdições".

Em relação à política comercial americana, o fundo ressalta, na atualização do relatório Perspectivas da Economia Mundial (WEO, na sigla em inglês, que a trégua tarifária entre EUA e China em maio, válida até agosto, ajudou a reduzir as sobretaxas efetivas. O FMI nota que "as taxas efetivas de tarifas caíram", mas alertou que cartas do governo americano enviadas a parceiros comerciais ameaçam "impor tarifas ainda mais altas que as anunciadas em 2 de abril". As incertezas fiscais nos EUA persistem, mesmo após a aprovação da lei orçamentária de Donald Trump, que trouxe clareza no curto prazo.