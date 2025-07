Petróleo fecha em alta de 2% após nova ameaça de Trump à Rússia e acordo entre EUA e UE

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta segunda, 28, com o presidente americano, Donald Trump, afirmando que encurtará para até 12 dias o prazo para que o presidente russo, Vladimir Putin, chegue a uma trégua com a Ucrânia. A commodity também encontrou suporte no acordo fechado entre os EUA e a União Europeia (UE) e na reunião de autoridades americanas e chinesas em Estocolmo.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro avançou 2,37% (US$ 1,55), a US$ 66,71 o barril. Já o Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), teve alta de 2,45% (US$ 1,66), a US$ 69,32 o barril.